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Csillagászati ígéretek, nulla védelem: papíron már működik a rakétaellenes koalíció

Bár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy új „antiballisztikus koalíció” létrehozásával próbálja megvédeni országa légterét, a katonai realitások és a nyugati hadiipari kapacitások korlátai egyelőre gátat szabnak a terveknek.

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  • Forrás: HírTV
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Vukics Ferenc katonai szakértő rávilágított: Kijev jelenleg szinte teljesen védtelen a modern orosz ballisztikus rakétákkal szemben, és a hangzatos párizsi ígéretek ellenére a szükséges Patriot-rendszerekből csak elenyésző mennyiség jut el a frontvonalra. Miközben a szövetségesek papíron újabb védelmi ernyőket terveznek, Ukrajna kritikus infrastruktúrája és gazdasága nap mint nap megsínyli a hatékony légvédelem hiányát.

 

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