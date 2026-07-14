Csillagászati ígéretek, nulla védelem: papíron már működik a rakétaellenes koalíció

Vukics Ferenc katonai szakértő rávilágított: Kijev jelenleg szinte teljesen védtelen a modern orosz ballisztikus rakétákkal szemben, és a hangzatos párizsi ígéretek ellenére a szükséges Patriot-rendszerekből csak elenyésző mennyiség jut el a frontvonalra. Miközben a szövetségesek papíron újabb védelmi ernyőket terveznek, Ukrajna kritikus infrastruktúrája és gazdasága nap mint nap megsínyli a hatékony légvédelem hiányát.
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