Csillagászati ígéretek, nulla védelem: papíron már működik a rakétaellenes koalíció

Vukics Ferenc katonai szakértő rávilágított: Kijev jelenleg szinte teljesen védtelen a modern orosz ballisztikus rakétákkal szemben, és a hangzatos párizsi ígéretek ellenére a szükséges Patriot-rendszerekből csak elenyésző mennyiség jut el a frontvonalra. Miközben a szövetségesek papíron újabb védelmi ernyőket terveznek, Ukrajna kritikus infrastruktúrája és gazdasága nap mint nap megsínyli a hatékony légvédelem hiányát.