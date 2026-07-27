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Korábban bírálta, most azonban dicséri a Magyarországon működő autógyárakat Magyar Péter

Magyar Péter a Hungaroring VIP szektorában beszélt a magyar autóiparról a hétvégén.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
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"Nem egy összeszerelő üzem akar lenni Magyarország" - így fogalmazott  2024-ben Magyar Péter, aki akkor országjárásain gyakran kritikával illette az itthon működő autógyárakat. A miniszterelnök most azonban úgy fogalmazott: egy szerencsés helyzet az, hogy Magyarországon ezek az autógyárak működnek. Magyar Péter minderről a Hungaroring VIP szektorában beszélt a hétvégén. A miniszterelnök ugyanis kilátogatott a Magyar Nagydíjra, ahonnan több fényképet és videót is megosztott, holott korábban úgy fogalmazott, szerinte unalmasak ezek a mérkőzések.

 

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