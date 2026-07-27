Korábban bírálta, most azonban dicséri a Magyarországon működő autógyárakat Magyar Péter

"Nem egy összeszerelő üzem akar lenni Magyarország" - így fogalmazott 2024-ben Magyar Péter, aki akkor országjárásain gyakran kritikával illette az itthon működő autógyárakat. A miniszterelnök most azonban úgy fogalmazott: egy szerencsés helyzet az, hogy Magyarországon ezek az autógyárak működnek. Magyar Péter minderről a Hungaroring VIP szektorában beszélt a hétvégén. A miniszterelnök ugyanis kilátogatott a Magyar Nagydíjra, ahonnan több fényképet és videót is megosztott, holott korábban úgy fogalmazott, szerinte unalmasak ezek a mérkőzések.