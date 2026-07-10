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Lezsák Anna: Kérdéses, hogy Kulcsár Krisztián alkalmas-e arra, hogy a magyar embereket képviselje

A Fidesz országgyűlési képviselője a tiszás országgyűlési képviselőjének trágár viselkedését kritizálta.

  • Hírek
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  • Forrás: HírTV
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Lezsák Anna: ,,Én megbocsátottam Kulcsár képviselőtársamnak, nem is tehettem mást keresztény emberként, így nem az én tisztem azt eldönteni, hogy a mandátumával mit kezd a Tisza Párt, viszont a Tisza Pártnak kell azt eldönteni, hogy ezzel ő tud-e azonosulni, illetőleg jellemzi, Kulcsár képviselő úr kijelentése, a Tisza Párt, a Tisztelet és Szabadság Pártot magát. Én úgy gondolom, hogyha a jobboldalon történne ilyen, valószínűleg lenne retorziója, tehát úgymond, a labda azon az oldalon pattog, nem pedig nálunk, jobboldaliaknál."

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