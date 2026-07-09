Kiállás Szakács István és a demokrácia mellett

Groteszk világnak és abszurdnak nevezte a tüntetés szónoka azt a rendőri intézkedést, amelynek során kora reggel, a családja szeme láttára bilincselték meg és vették őrizetbe Szakács Istvánt, amiért nyíltan kiállt Orbán Viktor mellett. A színpadra szólított férfi a tömeg előtt részletesen beszámolt a megalázó házkutatásról és a rabosításról, ám leszögezte: a börtön fenyegetése ellenére sem hátrál meg, és a megfélemlítés ellenére a magyarok szabadságáért, valamint a demokráciáért való közös kiállásra buzdította a jelenlévőket.