Kegyetlen titokra derült fény a Budapesten meggyilkolt amerikai lány ügyében

A szülők szerint egyértelműen gyilkosság történt

A lány egy bárban ismerkedett meg gyilkosával, aki marketingesként dolgozott, és a munkája miatt utazott Budapestre. A szállására érve a férfi egy szexjáték közben megfojtotta. Mackenzie Michalski szülei elmondták, hogy lányuk sosem egyezett volna bele kikötözős-fojtogatós együttlétbe. A nő családja nem hisz a férfinak, szerintük szándékos gyilkosság történt, ezt így gondolja az ügyészség is. Az ír férfi ügyvédje éppen az ellenkezőjét állítja, és indítványozták a bizonyítási eljárás újra megnyitását. A szülők a lehető legsúlyosabb törvény szerinti büntetést kérték lányuk gyilkosára.

Mackenzie Michalski eltűnését még tavaly november jelentette szállásadója, mivel a személyes csomagjai még mindig ott voltak. Csak később derült ki, hogy a fiatal nő eltűnése mögött egy tragikus gyilkosság áll. A rendőrök 48 órán belül elfogták a gyilkossággal akkor még csak gyanúsított ír állampolgárt. Az azóta előzetes letartóztatásban lévő férfi ellen vádat emelt az ügyészség.

Az ír férfi tagadja az eset szándékosságát

Állítása szerint baleset történt, az elkövető viszont felvételeket készített a lányról azután is, hogy már nem volt életben. Másnap délután pedig egy bőröndöt vásárolt, abba tette a holttestet, és Szigligetnél elásta.

Hogyan fordulhat egy szexjáték gyilkosságba? Erről Kitanics Márk kriminálpszichológust kérdeztük. Az biztos, hogy a lány önszántából ment a férfi lakására. De hogy ott mi történt, arról már csak a gyilkosa tud beszélni. Az eset erőszakossága miatt nem kizárható a szándékos emberölés. De milyen emberek akarnak dominanciát gyakorolni egy másik ember felett? Az elkövető azért vehette videóra a lányt a halála után is, mert újra akarta élni a cselekményt.

Az eset eltervezettsége és kegyetlensége miatt nem kizárható, hogy nem az első gyilkossága volt a férfinak. Információink szerint a rendőrség vizsgálta, hogy a munkája miatt sokat utazó férfi közelében tűntek-e el más nők.