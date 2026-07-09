Megizzasztotta a kormányszóvivőt a Szakács István-ügy

Feloldhatatlan ellentmondásba keveredett a Belügyminisztérium és az ügyészség Szakács István jobboldali influenszer rendőri előállítása kapcsán. Miközben a tárca hivatalos közleményében azt állította, hogy az akció a két szerv szoros egyeztetésével és együttműködésével valósult meg, az ügyészség határozottan cáfolta a közös fellépést. A HírTV érdeklődésére Magyar Éva kormányszóvivő sem tudott magyarázatot adni a két állami szerv egymásnak ellentmondó verziójára, és érdemi válasz helyett a Belügyminisztériumhoz irányította a kérdéseket felvető újságírót.

Az ügyről:

Hajnali rajtaütésben, a családja és a szomszédai szeme láttára bilincselték meg és szállították el otthonából Szakács István kobboldali influenszerét. A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) munkatársai terrorcselekmény előkészítésének gyanújával tartottak házkutatást a jobboldali aktivistánál, miután egy videójában arról beszélt: „ötszázezer magyar fog menni”, hogy kiszabadítsa Orbán Viktort, ha Magyar Péterék megpróbálnák elvitetni a miniszterelnököt. Szakács István egyébként az eljárást abszurdnak tartja, míg a jobboldali szervezetek a véleménynyilvánítás szabadsága elleni támadásként értékelik az esetet.