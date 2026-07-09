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Havasi Bertalan: Biztos vagyok abban, hogy Sulyok Tamás nem adja meg magát

A Stop önkény! tüntetésen Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs vezetője is felszólalt.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: HírTV
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A jogállamiság, a demokrácia és Sulyok Tamás köztársasági elnök melletti kiállásra szólította fel a megjelenteket Havasi Bertalan a demonstráción, ahol éles kritikával illette a „zsebdiktátornak” nevezett Magyar Pétert. A politikus beszédében hangsúlyozta, hogy bár jelenleg nincsenek többségben, a félelem és a megalkvás helyett az igazság és az alkotmányos rend védelmére van szükség, miközben visszautasította azokat a hivatalos becsléseket, amelyek bagatellizálni próbálták a rendezvényen egybegyűlt, jelentős méretű tömeg létszámát.

 

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