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Nem tudta feloldani a kormányszóvivő a Belügyminisztérium közleményében álló ellentmondást

A nem kielégítő választ Köböl Anita kormányszóvivő adta meg a csütörtöki kormányszóvivői sajtótájékoztatón.

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  • Forrás: HírTV
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Riporter: A Belügyminisztérium kiadott  egy közleményt Szakács István ügyben, hogy a rendőrség az ügyészséggel együttműködve hajtotta végre ezt az intézkedést tegnap, csakhogy az ügyészség ezt cáfolta. Hogy ezt az ellentmondást ezt feloldaná-e? 

Köböl Anita:  Bocsánat, természetesen, köszönöm szépen az információt. Csak megerősíteni tudom a Belügyminisztérium álláspontját ebben a kérdéskörben. 

Riporter: Jó, akkor elmondja, hogy mi a belügyminisztérium álláspontja?  

Köböl Anita: Az, amit ön kérdésként feltett akkor ezek szerint. 

Riporter: Igen, tehát akkor ön azt mondja, hogy a belügyminisztérium továbbra is tartja magát ahhoz, hogy a rendőrség és az ügyészség együttműködésében történt meg ez az akció. 

Köböl Anita: Ezt tudom megerősíteni, ez igaz. 

Riporter: De akkor hogy történhet meg, hogy az ügyészség ezt cáfolta? 

Köböl Anita: Azt gondolom, hogy folyamatban lévő ügyet nem feladatunk kommentálni, engedjük meg a szerveknek, hogy lefolytassák a nyomozást és amint van erről hivatalos adat, akkor azt fogjuk kommentálni.

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