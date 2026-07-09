Nem tudta feloldani a kormányszóvivő a Belügyminisztérium közleményében álló ellentmondást

Riporter: A Belügyminisztérium kiadott egy közleményt Szakács István ügyben, hogy a rendőrség az ügyészséggel együttműködve hajtotta végre ezt az intézkedést tegnap, csakhogy az ügyészség ezt cáfolta. Hogy ezt az ellentmondást ezt feloldaná-e?

Köböl Anita: Bocsánat, természetesen, köszönöm szépen az információt. Csak megerősíteni tudom a Belügyminisztérium álláspontját ebben a kérdéskörben.

Riporter: Jó, akkor elmondja, hogy mi a belügyminisztérium álláspontja?

Köböl Anita: Az, amit ön kérdésként feltett akkor ezek szerint.

Riporter: Igen, tehát akkor ön azt mondja, hogy a belügyminisztérium továbbra is tartja magát ahhoz, hogy a rendőrség és az ügyészség együttműködésében történt meg ez az akció.

Köböl Anita: Ezt tudom megerősíteni, ez igaz.

Riporter: De akkor hogy történhet meg, hogy az ügyészség ezt cáfolta?

Köböl Anita: Azt gondolom, hogy folyamatban lévő ügyet nem feladatunk kommentálni, engedjük meg a szerveknek, hogy lefolytassák a nyomozást és amint van erről hivatalos adat, akkor azt fogjuk kommentálni.