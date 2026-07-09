Áder János: Nemet kell mondani az alkotmányellenes szándékokra

Orbán Viktor a Stop önkény! tüntetés idején többek között így írt közösségi oldalán: "Hajrá, Sulyok Tamás, éljen Áder János! Ez a nap az elnökről szól. Érte harcolunk. Megálljt kell parancsolni az önkénynek. Mert ha vele megtehetik, akkor bárkivel megtehetik. "

A jogállamiság és a köztársasági elnöki intézmény védelmében szerveztek demonstrációt a Sándor-palota előtt, ahol Áder János korábbi államfő is beszédet mondott. Exkluzív tudósításunk a helyszínről. „A demokráciát veszély fenyegeti” – jelentette ki Áder János korábbi köztársasági elnök a Sándor-palotánál tartott tüntetésen. A volt államfő beszédében élesen bírálta Magyar Pétert és a Tisza Pártot, azzal vádolva őket, hogy alkotmánysértő és törvényellenes módon próbálják eltávolítani a hivatalban lévő köztársasági elnököt, Sulyok Tamást. Áder történelmi párhuzamokkal, Deák Ferenc és Bibó István gondolatait idézve figyelmeztetett a közbeszéd radikális romlására, a politikai megfélemlítési kísérletekre, valamint a választójog és a nemzeti vagyon védelmének tervezett korlátozására, hangsúlyozva: a hatályos alaptörvény szerint mindenkinek joga és kötelessége fellépni a hatalom kizárólagos birtoklására irányuló törekvésekkel szemben.

