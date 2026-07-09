Pócs János lemondásra szólította fel Bódis Krisztinát és Csézy Erzsébetet

Most kellene lemondani a tiszás Csézy Erzsébetnek és Bódis Krisztának gyermekvédelmi botrány miatt- jelentette ki Pócs János. A Fidesz országgyűlési képviselője arra reagált, hogy a Tiszás politikus azt bizonygatta, ha ők kerülnének gyermekvédelmi botrányba ő távozna a közéletből.

Pócs János szerdán fordult párttársaival az ügyészséghez. Álláspontjuk szerint több bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja is fenn áll Magyar Péter és Bódis Krisztina botrányos interjújának ügyében.

Magyar Péter és Bódis Kriszta tavaly decemberben egy 11 éves, hátrányos helyzetű és mentális problémákkal is küzdő, intézetben nevelkedő fiút tartottak maguknál több napon keresztül, mindezt úgy, hogy a gyámját nem értesítették, annak tudta és engedélye nélkül tartották maguknál és céljaik érdekében használták fel egy politikai interjúra.

