Olaszország nem támogatja Ukrajna NATO-tagságát

Nem kérnek Ukrajna NATO tagságából az olaszok. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ankarai NATO-csúcstalálkozón úgy fogalmazott, hogy Ukrajna csatlakozása a Szövetséghez „természetes” lenne, és „rendkívüli védelmi képességeket” biztosítana. Az olasz politikai vezetés ugyanakkor nem kívánja felvállalni az Ukrajna NATO-tagságával járó kockázatokat.

Giorgia Meloni továbbra is támogatja Ukrajnát a háborúban, ugyanakkor többször kijelentette, hogy nem pártolja az ország NATO-csatlakozását. Ezt az álláspontot az olasz jobboldali pártok is osztják, sőt vannak olyan politikusok, akik a háborúban álló ország európai uniós csatlakozását sem támogatnák.