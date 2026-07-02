Köztér: Negyvenkét polgármestert fenyegetett meg egy tiszás országgyűlési képviselő

Aki olyan, annak melegen ajánlom, hogy kössön vádalkut - egy óvodai bálon fenyegetett meg negyvenkét polgármestert a szerencsi tiszás országgyűlési képviselő a Köztér értesülései szerint.

Ismertették, hogy Bihari Zoltán olyan dolgokat fogalmazott meg, amelyek nyílt fenyegetésnek minősülnek a térség polgármestereivel szemben.

Mint írták, ez nem arrogancia, hanem a jogállami keretek teljes félreértése vagy tudatos figyelmen kívül hagyása. Rámutatnak: a vádalku a bűnösség beismeréséről szóló büntetőjogi kategória, amelynek lényege, hogy a vádlott egyezséget köt az ügyészséggel az enyhébb büntetésért cserébe.

A Fidesz országgyűlési képviselője szerint egyértelműen látszik, hogy a Tisza Párt önkénye már leszivárog a településekre is, ami fenyegetésnek minősül.