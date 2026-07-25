Orbán Viktor: Most ellenállási politikára kell váltani!

Tizenhat év kormányzás után idén ellenzéki politikusként szólalt fel Orbán Viktor a XXXIII. Tusványosi Szabadegyetemen. Beszédében kifejtette, hogy a választási vereséget követően a jobboldalnak át kell értékelnie a szerepét, és az önkritikus ellenzéki magatartás helyett ellenállási politikára kell váltania. Értékelése szerint a jelenlegi hatalomgyakorlók jogszabályi módosításokkal, az ellenzéki vezetők kizárásával és az intézményrendszer átalakításával felszámolták a demokráciát és a jogállamot. Orbán Viktor párhuzamot vont a dél-amerikai politikai berendezkedésekkel, figyelmeztetve a fenyegető gazdasági nehézségekre, a szuverenitás feladására és az ország nemzeti vagyonának veszélyeztetésére.