Szűcs Gábor: Szinte mindenkit vizsgálhat a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal

Az Alaptörvény 17. módosítása és a politikai megfélemlítések ellen szervezett tüntetést a Fidesz, ahol Szűcs Gábor országgyűlési képviselő éles párhuzamot vont a jelenlegi intézkedések és az 1950-es évek önkényuralma között. A demonstráción felszólalt Szakács István influenszer is, akit elmondása szerint hajnalban, családja és gyermekei szeme láttára, terrorcselekmény vádjával, megbilincselve hurcolt el a rendőrség, miután nyíltan kiállt a miniszterelnök mellett. A szónokok szerint a Magyar Péter-féle vezetés és az új vagyonvisszaszerzési hivatal (amelyet a felszólalók csak „új ÁVH-ként” emlegettek) nemcsak a politikusokat, hanem a támogatásokban részesülő átlagos magyar családokat is célba veszi, visszahozva a „csengőfrász” korszakát. Szűcs Gábor beszédében hangsúlyozta: Sulyok Tamás köztársasági elnök mandátumának elvétele és az Alkotmánybíróság átalakítása a jogállam teljes felszámolását jelenti, ami ellen minden jóérzésű állampolgárnak fel kell lépnie.