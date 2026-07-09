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Szűcs Gábor: Szinte mindenkit vizsgálhat a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal

Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője nyitotta meg a csütörtöki tüntetést a Sándor-palotánál. Beszédéhez illeszkedve készített interjút a színpadon Szakács István influenszerrel.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Az Alaptörvény 17. módosítása és a politikai megfélemlítések ellen szervezett tüntetést a Fidesz, ahol Szűcs Gábor országgyűlési képviselő éles párhuzamot vont a jelenlegi intézkedések és az 1950-es évek önkényuralma között. A demonstráción felszólalt Szakács István influenszer is, akit elmondása szerint hajnalban, családja és gyermekei szeme láttára, terrorcselekmény vádjával, megbilincselve hurcolt el a rendőrség, miután nyíltan kiállt a miniszterelnök mellett. A szónokok szerint a Magyar Péter-féle vezetés és az új vagyonvisszaszerzési hivatal (amelyet a felszólalók csak „új ÁVH-ként” emlegettek) nemcsak a politikusokat, hanem a támogatásokban részesülő átlagos magyar családokat is célba veszi, visszahozva a „csengőfrász” korszakát. Szűcs Gábor beszédében hangsúlyozta: Sulyok Tamás köztársasági elnök mandátumának elvétele és az Alkotmánybíróság átalakítása a jogállam teljes felszámolását jelenti, ami ellen minden jóérzésű állampolgárnak fel kell lépnie.

 

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