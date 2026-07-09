Ikon – „Valóban tehetségtelen voltam” – Nagy Tímea útja a pofonoktól a halhatatlanságig

Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtővívó pályafutása nem a tudatos sportolói álmokról, hanem egy tinédzserkori szerelemről indult: egy fiú miatt ment le a Vasas vívótermébe, akivel végül két hét után véget ért a románc, a pást mellett viszont egy negyedszázadra ott ragadt. Bár kezdetben edzői dundi, ritmusérzék nélküli „tehetségtelen” kislánynak látták, elképesztő szorgalmával – amikor mások kettőt edzettek, ő ötöt – lassan mindenkit utolért. Az atlantai olimpia elbizakodottsága után kapott óriási pofon, majd az anyasággal járó belső felszabadultság és a legendás mesterek iránymutatása formálták végül igazi bajnokká. Őszinte vallomás kudarcokról, az edzőváltás nehéz morális terhéről és arról, mit adhat a sport az emberi léleknek.