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A médiában üzent egymásnak a miniszterelnök és Unger Anna

Unger Anna az RTL-nek adott interjújában azt mondta: "Engem ne hívogasson se Magyar Péter, se senki más."

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Erre reagált a miniszterelnök úgy, hogy nem is tervezte. Szakértők szerint a sok kritikát kapott telexes interjú után egy kommunikációs csapat vehette kézbe Unger Annát, hogy határozottabbnak tűnjön a képernyőn.

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