A médiában üzent egymásnak a miniszterelnök és Unger Anna

Erre reagált a miniszterelnök úgy, hogy nem is tervezte. Szakértők szerint a sok kritikát kapott telexes interjú után egy kommunikációs csapat vehette kézbe Unger Annát, hogy határozottabbnak tűnjön a képernyőn.
Unger Anna az RTL-nek adott interjújában azt mondta: "Engem ne hívogasson se Magyar Péter, se senki más."
Erre reagált a miniszterelnök úgy, hogy nem is tervezte. Szakértők szerint a sok kritikát kapott telexes interjú után egy kommunikációs csapat vehette kézbe Unger Annát, hogy határozottabbnak tűnjön a képernyőn.