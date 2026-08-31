Drasztikus irányváltás – Górcső alatt a Külügyminisztérium első 100 napja

Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint a tárca 100 napos teljesítményértékelése sokatmondó: érdemi diplomáciai áttörések helyett a közösségi médiát csupán a munkatársak alvásidejét és kávéfogyasztását taglaló posztok lepték el.

Az elemző rávilágított, hogy az április óta tapasztalható, éles euroatlanti fordulat ellenére drasztikusan lecsökkent a stratégiai fontosságú, kétoldalú tárgyalások száma. A legnagyobb kockázatot a globális nagyhatalmakkal való párbeszéd elakadása jelenti. Dornfeld hangsúlyozta: a szinte teljes nagyköveti kar lecserélése és a politikai akarat hiánya miatt Oroszországgal, az Egyesült Államokkal és Kínával is megszakadni látszanak a szálak. Az Oroszországgal ápolt pragmatikus viszony feladása és a diplomáciai csend közvetlenül veszélyeztetheti az ország energiaellátását és nemzetközi érdekérvényesítő képességét.