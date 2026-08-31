Alig pár hónap után távozik a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium egyik helyettes államtitkára - erről számolt be Lőrincz Viktória. A miniszter azt állította, hogy az államtitkár döntése mögött az élethelyzetében bekövetkezett változás áll.
A fejleményről Panyi Miklós, a Fidesz országgyűlési képviselője mondott véleményt.
Alig pár hónap után távozik a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium egyik helyettes államtitkára - erről számolt be Lőrincz Viktória. A miniszter azt állította, hogy az államtitkár döntése mögött az élethelyzetében bekövetkezett változás áll.