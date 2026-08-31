Kiemelt videók

Távozik a vidék- és településfejlesztési minisztérium egyik helyettes államtitkára

A fejleményről Panyi Miklós, a Fidesz országgyűlési képviselője mondott véleményt.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Alig pár hónap után távozik a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium egyik helyettes államtitkára - erről számolt be Lőrincz Viktória. A miniszter azt állította, hogy az államtitkár  döntése mögött az élethelyzetében bekövetkezett változás áll. 
 

 

Továbbiak a témában