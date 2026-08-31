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Vitézy Dávid: Minden szükséges mérföldkövet teljesítettünk és hazahozzuk az uniós pénzeket

A közlekedési miniszter újabb ígéretet tett.

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  • Forrás: HírTV
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