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Amikor a tanévnyitón nem az iskola, hanem a miniszterelnök lesz a tananyag
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Munkások százai rekedhettek a nepáli vízerőművek alagútjaiban
2 perc
2 perc
Drasztikus irányváltás – Górcső alatt a Külügyminisztérium első 100 napja
2 perc
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Ezért maradt el a mára ígért parlamenti ülés
1 perc
1 perc
Még gyorsabb lehet Milák Kristóf? Szabó Álmos szerint Los Angelesben jöhet a csúcsforma
2 perc
2 perc
Latin-amerikai migránsokat deportált Libériába az USA
2 perc
2 perc
Évekig tarthat az újjáépítés a pusztító villámárvíz után
1 perc
1 perc
Kiürült polcok és folyamatos szirénázás – Súlyos veszélyben Ukrajna ellátása
1 perc
1 perc
Egyre közelebb lehet a Trump–Putyin–Zelenszkij-találkozó
2 perc
2 perc
Vagyonvisszaszerzés vagy illúzió? – A Háttérképben a magyar nemzeti vagyon sorsáról
2 perc
2 perc
Münchausen pártelnök és a gázellátás sötét háttere
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Gazdaság
Vitézy Dávid
hazahozatal
uniós pénzek
Vitézy Dávid: Minden szükséges mérföldkövet teljesítettünk és hazahozzuk az uniós pénzeket
A közlekedési miniszter újabb ígéretet tett.
Hírek
2 órája
Forrás: HírTV
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Vagyonvisszaszerzés vagy illúzió? – A Háttérképben a magyar nemzeti vagyon sorsáról