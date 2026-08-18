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A Tisza Párt elkésett a tűzifa áfáját érintő intézkedéssel

Sokan már megvették az idei télre szánt tüzelőt - mutatott rá Radics Béla, a Fidesz országgyűlési képviselője.

  • Hírek
  • 4 órája
  • Forrás: HírTV
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Radics Béla elmondta: látszik, hogy Magyar Péter ígéretei közel sem olyanok, mint ahogy azt beharangozta a kampány alatt. Nagy segítség lenne az áfacsökkentés, ugyanis hatalmas költségekre panaszkodnak a megkérdezettek. Azoknak, akik fával fűtenek, segítene az áfacsökkentés, de a Tisza párt elkésett a támogatással - mutatott rá a fidesz országgyűlési képviselője. Radics Béla elmondta: szeptemberben lép életbe az áfacsökkentés, de az emberek már a nyáron megveszik a tüzelőt a télre. 

 

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