A Tisza Párt elkésett a tűzifa áfáját érintő intézkedéssel

Radics Béla elmondta: látszik, hogy Magyar Péter ígéretei közel sem olyanok, mint ahogy azt beharangozta a kampány alatt. Nagy segítség lenne az áfacsökkentés, ugyanis hatalmas költségekre panaszkodnak a megkérdezettek. Azoknak, akik fával fűtenek, segítene az áfacsökkentés, de a Tisza párt elkésett a támogatással - mutatott rá a fidesz országgyűlési képviselője. Radics Béla elmondta: szeptemberben lép életbe az áfacsökkentés, de az emberek már a nyáron megveszik a tüzelőt a télre.