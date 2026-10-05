Francia diáktüntetések: több száz iskolában nem volt oktatás hétfőn a biztonság hiánya miatt

Folytatódtak a rossz oktatási körülmények miatt indult francia tüntetések

A fiatalok főként a tanárhiányt, a túlzsúfolt tantermeket, a leromlott állapotú épületeket és az egyetemi felvételi rendszert kifogásolják. A biztonsági feltételek hiánya miatt hétfőn 400-500 középiskolában részlegesen vagy teljesen szünetel a tanítás. Ez a francia középiskolák mintegy 15%-a.

Diákok állták el a párizsi Turgot középiskola bejáratát. A Párizs külvárosában található Henri Wallon iskolánál a hangulat ugyan feszült volt, de atrocitásra nem került sor. Csak transzparensekkel demonstráltak, az egyiken ez állt: "az, hogy a külvárosból jövünk, nem jelenti azt, hogy nem érdemlünk jobbat." Egy másik külvárosi helyszínnél már motoros rendőröknek kellett oszlatniuk a diáktüntetőket. A Nicolas-Louis Vauquelin szakközépiskolában az igazgató riasztott a rendőrséget. A párizsi Charles de Foucauld középiskola egyike a jól felszerelt intézményeknek. Ennek ellenére ott is tüntettek, egy végzős azt mondta, hogy szolidaritásból tiltakoznak.

Október 6-án ismét országos szintű megmozdulások várhatók

A francia diáktüntetések során eddig legkevesebb 24 iskolát égettek fel vagy fosztottak ki. 78 iskolai dolgozó megsérült, a demonstrációk országszerte több mint 700 tanintézményt érintettek. Legkevesebb 5000 embert előállítottak, köztük sok kiskorút. A tiltakozások a múlt héten terjedtek át Párizsból Franciaország más városaira.