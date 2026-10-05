Rétvári Bence: Magyar Péter mindent irányítani akar az országban

Osztie Zoltán szeptemberi prédikációjának egyes részletei miatt Magyar Péter támadni kezdte az atyát. A plébános elmondta véleményét a Tisza-kormányról és a párt szavazóiról, rámutatva, hogy sok „tévelygő” embertársa van, aki szembemegy az evangéliumi élettel és voksol a hazugságra, az erkölcstelenségre, valamint a gyűlöltre. Magyar Péter az elhangzottak után közösségi oldalán azt követelte, hogy a Katolikus Egyház azonnali hatállyal határolódjon el a paptól és nyilvánosan ítéljék el Osztie Zoltán mondatait. Miközben az egyháztól határozott fellépést várt el Magyar Péter, addig képviselőtársai már nem akarták megosztani álláspontjukat az ügyben.

Rétvári Bence elmondta: a miniszterelnök azt gondolja, hogy ő abba is beleszólhat, hogy mi hangozzon el egy prédikációban. A KDNP frakcióvezetője kiemelte: amikor egyes egyházi személyek az előző rendszerrel szemben voltak kritikusak, az elfogadott volt Magyar Péter számára, de ha őt éri bírálat, akkor azt már nem viseli el. A Mi Hazánk országgyűlési képviselője pedig ennél is tovább ment, Apáti István szerint Magyar Péter a legsötétebb diktatúrákat idézi politikájával.

De erre hívta fel a figyelmet Tőkés László is, aki arra emlékeztetett, hogy a kommunista diktatúrában is ehhez hasonló egyházellenes gyakorlat volt érvényben. A nyugalmazott református püspök azt mondta: a világi hatalom nem tehet „szájkosarat” a lelkipásztorokra. Tőkés László egyúttal felszólította a Tisza-kabinet két miniszterét, Tarr Zoltánt és Hegedűs Zsoltot, hogy ők is foglaljanak állást az ügyben.