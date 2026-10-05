Felelőtlenségnek nevezte a német külügyminiszter Robert Fico álláspontját

Fico korábban leszögezte: „Mindent megteszek azért, hogy Szlovákiát ne rántsák bele semmilyen felelőtlen katonai kalandba.” Johann Whadepul német külügyminiszter Pozsonyban tett látogatása során Vlagyimir Putyin „harcias imperializmusát” nevezte Európa legnagyobb veszélyének, és kijelentette, hogy a NATO elrettentő képességének kétségbe vonása „mindannyiunkat veszélyeztet”. Európában egyre több ország készít olyan új biztonsági rendszert, amely a normál békeidő és a formális hadiállapot közötti időszak kezelésére szolgál. Lengyelországban a védelmi minisztérium elkészítette az úgynevezett „háború előtti törvény” tervezetét, amely már a hadiállapot kihirdetése előtt lehetővé tenné a lengyel és szövetséges erők átcsoportosítását, az infrastruktúra előkészítését és az állami szervek magasabb készenléti fokozatba helyezését. Belgium a hírszerző és biztonsági szolgálatok szorosabb, rendszerszerű együttműködését írják elő a kritikus infrastruktúra üzemeltetőivel. Az unió szintjén Kaja Kallas külügyi biztos egy olyan vészhelyzeti biztonsági mechanizmust készít elő, amely súlyos hibrid incidens esetén nagyköveti, miniszteri vagy akár állam- és kormányfői szinten gyors politikai és biztonsági választ tenne lehetővé.