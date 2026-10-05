Hallgatnak és terelnek a Tisza Párt országgyűlési képviselői Hankó Zoltánról

Egyikük azt állította: nem is hallott az ügyről. A tiszás képviselő posztja alatt többen is megjegyezték: pitiáner posztok helyett kormányzást várnak a Tiszától. Még bemutatkozó videójában beszélt arról a Tisza Párt Heves megyei országgyűlési képviselője, hogy a gyógyszerészi szakmából váltana a politikusi pályára. A képviselő most Hankó Balázs édesapját támadta közösségi oldalán és azt követelte, hogy Hankó Zoltán mondjon le a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöki posztjáról. Mindezt azzal indokolta, hogy bár szerinte senki sem tehető felelőssé a családtagjai tetteiért, de a Hankó név mára összefonódott a politikai korrupció és a bűn gyanújával.