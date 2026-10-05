Norvég közmédia: Magyar Péter stábja mondta le az előre egyeztetett interjút

Interjút akart a norvég közmédia Magyar Pétertől, de hiába. Az NRK szerint a miniszterelnökkel előre leegyeztették a találkozót, Magyar Péter stábja azonban később lemondta, majd a Parlamentben a norvég riporter hiába próbált kérdezni tőle. A norvégok szerint ezután még azt is közölték velük: ha tovább telefonálnak a kormány tagjainak, soha nem kapnak interjút. Magyar Péter most ezzel szemben azt állítja, hogy semmilyen interjú nem volt leegyeztetve – noha korábban még a sajtó teljes körű tájékoztatását ígérte.