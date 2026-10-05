Diplomát hazudott magának a Tisza országgyűlési képviselője

A Mi Hazánk alelnöke leplezte le a kormánypárti képviselőt

A Mi Hazánk Mozgalom elnökének végzettségét kritizálta Magyar Péter a Parlamentben még júniusban. A miniszterelnök szerint ugyanis Toroczkai László soha nem dolgozott valódi munkahelyen. Csakhogy kiderült, pont a Tisza Párt egyik képviselőjének végzettsége körül merültek fel kérdések.

Novák Előd közösségi oldalán tett közzé egy fotót arról, hogy Csatári Ernő az Országgyűlés honlapján azt jelentette be, hogy az államilag elismert legmagasabb iskolai végzettsége az egyetem. Csakhogy még tavaly kezdte el tanulmányait, és a diplomához szükséges nyelvvizsgája sincs meg. Novák Előd felszólította Csatári Ernőt, hogy a történtek után mondjon le a mandátumáról. A politikus emlékeztetett: korábban egy hasonló esetben Bangóné Borbély Ildikónak, az MSZP országgyűlési képviselőjének is távoznia kellett a közéletből, pártja ki is zárta.

Csatári Ernőnek nem ez az első botránya

Korábban az derült ki róla, hogy részt vett az állami Kisfaludy Programban, apartmankiadókat segítő támogatásra pályázott. Ennek köszönhetően pedig Magyar Péter embere 29 millió forintot vehetett fel. De Csatári Ernő volt az is, aki Magyar Péter 2024-es országjárásának niklai állomásán lökdösni kezdte az egyik kollégánkat. A lökdösődés kárvallottja pedig a Tisza Párt egyik hölgy aktivistája volt.

Csatári képzettsége már korábban is kérdéseket vetett fel, amikor kikerült a párt belső jellemzése a jelöltekről. Akkor a Tisza Párt azt írta: nárcisztikus személyiség, aki nem tud helyesen írni vagy összetett módon fogalmazni.