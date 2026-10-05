Nemzetbiztonsági kockázat-e Szijjártó Péter BYD-s állása?

Szijjártó Péter megjelent a nemzetbiztonsági bizottság meghallgatásán. A zárt ülésen azt vizsgálták, jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot Szijjártó új munkahelye. A tiszások szerint megrendítő volt az exminiszter beszámolója. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, hogy tisztázni kell a félreértéseket. Czakó-Czirbus Pál szerint Szijjártó Péter mindenre azt mondta, hogy a lelkiismerete tiszta.

A norvég köztévé úgy véli, Magyar Péter nem úgy bánik a sajtóval, ahogy ígérte. A norvég közmédia szerint a kormányfő nem állt szóba velük. A Partizán stábját pedig nem engedték be az Országházba forgatni.

Seszták Miklós ügyvédje arról beszélt, hogy az iratok szerint őt is megfigyelték a nyomozás során. Unger Anna szerint Sesztákot figyelték, nem az ügyvédjét, és elmondta, hogy az elnökhelyettesnek van ügyismerete a Seszták-ügyben. Tasnády Katalin nem várta meg, amíg a Magyar Közlönyben megjelenik a bejelentés Sesztákról.

Vendégek:

Kovács András, a Konfront újságírója

Kohán Mátyás, a Konfront társalapítója

Horn Gábor, a Republikon Alapítvány vezetője

Nagy Attila Tibor politikai elemző

Műsorvezető: Déri Stefi