ZUGPUFAJKÁS - A tiszás képviselő lemondatná kamarai elnöki tisztségéről Hankó Balázs édesapját

NORVÉGMINTA – Magyar Péter már az engedetlen külföldi sajtóba is belerúg

ÉLŐ KÖRNYEZET – Afrikában pufogtatott a képmutató tiszás képviselő

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Abkarovits Joca, aki szerint a tiszás átláthatóság állapotáról mindent elmond, hogy nem volt Facebook-élőzés az erdőbényei kormányülésről.

Bálint Botond, aki úgy véli, hogy az egykori Szabad Népet a Facebook helyettesíti, és a tiszás politikusok írják a koncepciós vádiratokat.

Pócza István, aki úgy látja, hogy lassan a kommentszekcióban is szembe jön a tiszás politikusokkal a kritikai valóság.

Műsorvezető: Velkovics Vilmos