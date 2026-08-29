Fellázadtak a Tisza-szavazók: árulásnak tartják Unger Anna megválasztását

Magyar Péter közvetlen családi környezetében sem volt teljes az egyetértés Unger Anna megválasztásával kapcsolatban – erről is szó esett a Komment Extra adásában. A vendégek szerint az új tisztségviselő személye és megválasztásának körülményei komoly kérdéseket vetnek fel a Tisza Párt körül.
Az adásban szóba került az államháztartás helyzete is. A műsor vendégei szerint ellentmondó adatok látnak napvilágot, ezért továbbra sem egyértelmű, pontosan milyen állapotban vannak az állam pénzügyei, és milyen következtetések vonhatók le a költségvetési folyamatokból.
A beszélgetés harmadik fontos témája a tűzijáték körüli ügy volt. A vendégek arról beszéltek, hogy a Tisza egyik alelnöke minden, az úgynevezett „tűzijátékmutyival” kapcsolatos levelet megkapott.
Vendégeink:
- Pulai András, a Publicus Intézet stratégiai igazgatója
- Szikra Levente politikai elemző
- Lattmann Tamás nemzetközi jogász
- Halász Gábor Kiskutas polgármestere
Főbb témák:
- Magyar Péter közvetlen családi környezetében sem volt egyetértés Unger Anna megválasztásáról
- Ellentmondó adatok jönnek az államháztartásból
- A Tisza alelnöke minden levelet megkapott a tűzijátékmutyi kapcsán