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Fellázadtak a Tisza-szavazók: árulásnak tartják Unger Anna megválasztását

Az adás vendége Pulai András, a Publicus Intézet stratégiai igazgatója, Szikra Levente politikai elemző, Lattmann Tamás nemzetközi jogász és Halász Gábor Kiskutas polgármestere volt.

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Magyar Péter közvetlen családi környezetében sem volt teljes az egyetértés Unger Anna megválasztásával kapcsolatban – erről is szó esett a Komment Extra adásában. A vendégek szerint az új tisztségviselő személye és megválasztásának körülményei komoly kérdéseket vetnek fel a Tisza Párt körül.

Az adásban szóba került az államháztartás helyzete is. A műsor vendégei szerint ellentmondó adatok látnak napvilágot, ezért továbbra sem egyértelmű, pontosan milyen állapotban vannak az állam pénzügyei, és milyen következtetések vonhatók le a költségvetési folyamatokból.

A beszélgetés harmadik fontos témája a tűzijáték körüli ügy volt. A vendégek arról beszéltek, hogy a Tisza egyik alelnöke minden, az úgynevezett „tűzijátékmutyival” kapcsolatos levelet megkapott. 

Vendégeink: 

- Pulai András, a Publicus Intézet stratégiai igazgatója 
- Szikra Levente politikai elemző 
- Lattmann Tamás nemzetközi jogász 
- Halász Gábor Kiskutas polgármestere

Főbb témák: 

- Magyar Péter közvetlen családi környezetében sem volt egyetértés Unger Anna megválasztásáról

- Ellentmondó adatok jönnek az államháztartásból  

- A Tisza alelnöke minden levelet megkapott a tűzijátékmutyi kapcsán

 

 

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