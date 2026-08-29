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Kettős mérce? Magyar Péter a nyaraló politikusokat bírálja, miközben saját emberei is vakációztak

A miniszterelnök is vakációzott, jobbkezét, Radnai Márkot pedig Horvátországban fotózták le.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Frissítve: 1 órája
  • Forrás: HírTV
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Magyar Péter azzal támadta a korábbi kormány tagjait, hogy az idei víz- és energiaválság alatt nyaralni voltak és nem a helyzet kezelésén segítettek. Csakhogy a miniszterelnök is vakációzott, de a jobbkezét, Radnai Márkot is Horvátországban fotózták le. 

A vízügyi államtitkár pedig úgy tudni: nyaralni volt a legnagyobb aszály ideje alatt. A Fidesz ezért közérdekű adatigényléssel fordul az élő környezetért felelős minisztériumhoz, hogy kiderüljön: hol volt és mit csinált Kelemen Ágnes a vészhelyzet idején.
 

 

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