Kettős mérce? Magyar Péter a nyaraló politikusokat bírálja, miközben saját emberei is vakációztak

Magyar Péter azzal támadta a korábbi kormány tagjait, hogy az idei víz- és energiaválság alatt nyaralni voltak és nem a helyzet kezelésén segítettek. Csakhogy a miniszterelnök is vakációzott, de a jobbkezét, Radnai Márkot is Horvátországban fotózták le.

A vízügyi államtitkár pedig úgy tudni: nyaralni volt a legnagyobb aszály ideje alatt. A Fidesz ezért közérdekű adatigényléssel fordul az élő környezetért felelős minisztériumhoz, hogy kiderüljön: hol volt és mit csinált Kelemen Ágnes a vészhelyzet idején.

