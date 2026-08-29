Kiemelt videók

Oroszország közel jár a Donyec-medence elfoglalásához

Kijev szerint szeptemberben újraindulhatnak a béketárgyalások.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Az orosz hadsereg egyre közelebb jár a Donyec-medence két utolsó városához. A települések elfoglalásával Oroszország gyakorlatilag teljesen bekebelezheti a Donyec-medencét. 

Mindeközben Moszkva és Kijev is fokozza a kölcsönös drón- és rakétatámadásokat. Az ukrán elnök jelezte: még gyakrabban fognak végrehajtani mélységi csapásokat Oroszország területén. Kijev szerint azonban szeptemberben újraindulhatnak a béketárgyalások.

 A megbeszélések jelenleg szünetelnek, de Kijev az újraindításukat tervezi, várhatóan ismét amerikai részvétellel. Ugyanakkor a Kreml szerint egyelőre nincs információjuk konkrét időpontról, vagy a következő forduló terveiről. Moszkva egyúttal jelezte, hogy fenntartja a munkakapcsolatot Washingtonnal, és nyitott a béketárgyalások folytatására.

 

Továbbiak a témában