Oroszország közel jár a Donyec-medence elfoglalásához

Az orosz hadsereg egyre közelebb jár a Donyec-medence két utolsó városához. A települések elfoglalásával Oroszország gyakorlatilag teljesen bekebelezheti a Donyec-medencét.

Mindeközben Moszkva és Kijev is fokozza a kölcsönös drón- és rakétatámadásokat. Az ukrán elnök jelezte: még gyakrabban fognak végrehajtani mélységi csapásokat Oroszország területén. Kijev szerint azonban szeptemberben újraindulhatnak a béketárgyalások.

A megbeszélések jelenleg szünetelnek, de Kijev az újraindításukat tervezi, várhatóan ismét amerikai részvétellel. Ugyanakkor a Kreml szerint egyelőre nincs információjuk konkrét időpontról, vagy a következő forduló terveiről. Moszkva egyúttal jelezte, hogy fenntartja a munkakapcsolatot Washingtonnal, és nyitott a béketárgyalások folytatására.