Karácsony bízik a megállapodásban, de továbbra sincs egyezség a kormánnyal

Még mindig nem állapodott meg a kormány a fővárossal a szolidaritási adó kérdéséről - amit továbbra is fizetnie kell Budapestnek -, sem pedig arról, hogy főpolgármester tud-e plusz forrásokat hozni.

Karácsony Gerely a HírTV-nek azt mondta: egyelőre személyesen nem tárgyaltak a miniszterelnökkel, az egyeztetések csupán szakértői szinten folynak. A főpolgármester korábban jelezte, hogy a szolidaritási hozzájárulást véleménye szerint át kell alakítani, a miniszterelnök azonban világossá tette, azt ugyanúgy be kell fizetnie a fővárosnak, mint korábban.

Karácsony Gergely ennek ellenére bízik a megállapodásban.