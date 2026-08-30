Ismét magyarázkodik Radnai Márk arról, hogy tudhatott a kormány korrupciógyanús ügyéről

Soha életében nem vett részt mutyiban. Nem azért dolgozik a politikában, hogy pénzt, pozíciót vagy előnyt szerezzen magának, vagy másoknak - ezzel magyarázkodik legújabb posztjában Radnai Márk annak kapcsán, hogy tudhatott arról, hogy már a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett az augusztus 20-rendezvényeket szervező cég kormányzati körökkel. A politikusról kiderült, hogy az erről szóló levelezése őt is rácsatolták. Besnyő Dániel, a Hardrock ügyvezetője Zelcsényi Miklóssal tartotta a kapcsolatot és jóval a közbeszerzés kiírása előtt és egyeztettek a rendezés részleteiről. Zelcsényi egyébként Magyar Péter eseményeit rendezte korábban. A cég ügyvezetője mindezt a Hír TV-nek is elismerte. Hívásunkkor azonban azt is lehetett hallani, vagy valaki súgja neki a háttérből, hogy mit kell mondania a sajtónak.