Korábban kezdődött a szüret a soproni borvidéken

A gazdák már a negyedik- ötödik szőlőfajtát szedik. A minőséggel egyelőre nincs gond, a mennyiséget azonban jelentősen visszaveti az idei aszály. A kisebb szemű fürtök miatt több helyen jóval kevesebb terméssel számolnak.
A megszokottnál két-három héttel korábban kezdődött a szüreti szezon.
A gazdák már a negyedik- ötödik szőlőfajtát szedik. A minőséggel egyelőre nincs gond, a mennyiséget azonban jelentősen visszaveti az idei aszály. A kisebb szemű fürtök miatt több helyen jóval kevesebb terméssel számolnak.