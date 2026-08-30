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Korábban kezdődött a szüret a soproni borvidéken

A megszokottnál két-három héttel korábban kezdődött a szüreti szezon.

  • Hírek
  • 5 órája
  • Forrás: HírTV
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A gazdák már a negyedik- ötödik szőlőfajtát szedik. A minőséggel egyelőre nincs gond, a mennyiséget azonban jelentősen visszaveti az idei aszály. A kisebb szemű fürtök miatt több helyen jóval kevesebb terméssel számolnak.

 

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