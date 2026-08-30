Állami terrorizmusnak nevezte Irán az Egyesült Államok által bevezetett legújabb gazdasági szankciókat

Csicsmann László, vezető kutató, Magyar Külügyi Intézet: "Iránnak mintegy 2 és 6 ezer közé teszik a tengeri akna kapacitását. Vélhetően valóban az elmúlt napokban megtisztította az Egyesült Államok. Ugyanakkor ezen az útvonalon, amely a február 28-ai háború előtt használták. Ezen még kereskedelmi hajó nem haladt keresztül, hiszen egy vagy egy északi vagy egy déli elkerülő útvonalat használtak, így pontosan igazából majd akkor fog kiderülni. És hát nagyon rizikós a keresztülhaladás, hiszen ha maradt is akár egy tengeri akna, ami egyébként csekély összegbe kerül Iránnak, viszont óriási kárt tud okozni egy hajóban."