Nem hagyja annyiban a Fidesz: kikérik Kelemen Ágnes ausztriai útjának részleteit

Közérdekű adatigényléssel kikéri Kelemen Ágnes vízügyi államtitkár ausztriai útjának részleteit a Fidesz. Panyi Miklós, a párt országgyűlési képviselője elmondta: hiába hallgat Gajdos László miniszter, arra a kérdésre várják a választ, hogy Kelemen Ágnes mikor kivel és hol folytatott egyeztetéseket.
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