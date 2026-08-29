Nem hagyja annyiban a Fidesz: kikérik Kelemen Ágnes ausztriai útjának részleteit

Közérdekű adatigényléssel kikéri Kelemen Ágnes vízügyi államtitkár ausztriai útjának részleteit a Fidesz. Panyi Miklós, a párt országgyűlési képviselője elmondta: hiába hallgat Gajdos László miniszter, arra a kérdésre várják a választ, hogy Kelemen Ágnes mikor kivel és hol folytatott egyeztetéseket.