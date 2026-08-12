Új elnök jól seper?

A stúdióbeszélgetés egyik központi témája Baka András köztársasági elnöki kinevezése és annak várható politikai kihatásai volt: a vendégek a tőlük megszokott karcos iróniával és éles megfogalmazásokkal elemzték, hogy az „új seprű” vajon tényleg jól seper-e majd a Sándor-palotában, és milyen irányt szabhat az elnöki tisztségnek a következő időszakban.
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