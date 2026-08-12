Elérte a kritikus szintet a szárazság - sós víz önti el a termőföldeket Olaszországban

A szakértő szerint Észak-Olaszországban egy több mint 400 kilométeres sávban a Pó az egyetlen komoly vízforrás, így a sós víz jelenléte közvetlenül veszélyezteti a gabona-, zöldség- és gyümölcstermesztést.
Kritikus szintre emelkedett a szárazság Európában, Olaszországban a Pó folyó rekord alacsony vízszintje miatt már a sós tengervíz betörése fenyegeti a termőföldeket – erről is szó volt a HírTV Napindító című műsorában, ahol Bidló Gábor, a Buda Gabona Kft. ügyvezetője elemzte a mezőgazdasági krízishelyzetet.
A szakértő szerint Észak-Olaszországban egy több mint 400 kilométeres sávban a Pó az egyetlen komoly vízforrás, így a sós víz jelenléte közvetlenül veszélyezteti a gabona-, zöldség- és gyümölcstermesztést.