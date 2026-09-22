A bűn megtisztítása keresztény fogalom, a kollektív politikai gyanúsítás nem az

Perintfalvi Rita korábban azt mondta, az egyházaknál is indokoltnak tartana egy úgynevezett „Tisztítótűz-műveletet”, mert szerinte gazdálkodásuk nem eléggé átlátható. Perintfalvi érvelésének legerősebb premisszája egyben a gyengesége is: ahol közpénz van, ott legyen elszámoltathatóság. Ezzel nehéz vitatkozni. Csakhogy a törvény már most lehetővé teszi az államháztartási támogatások és az ingyenes vagyonjuttatások vizsgálatát, függetlenül attól, hogy a kedvezményezett egyház, cég vagy más szervezet.

Ha tehát van konkrét visszaélés, nevezze meg az ügyet, a pénzt és a jogsértésgyanút. Az „egyházaknál is körbe kellene nézni” ennél jóval tágabb politikai mondat.