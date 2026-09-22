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A bűn megtisztítása keresztény fogalom, a kollektív politikai gyanúsítás nem az

A közpénznek nincs vallása, ha eltűnt, vizsgálják ki, de az egyház önmagában nem lehet bizonyíték. Perintfalvi közpénzek átláthatóságát kéri számon, ami legitim igény. De az állami támogatások ellenőrzése már most is létezik, az NVVH pedig konkrét támogatott szervezeteket eleve vizsgálhat.

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Perintfalvi Rita korábban azt mondta, az egyházaknál is indokoltnak tartana egy úgynevezett „Tisztítótűz-műveletet”, mert szerinte gazdálkodásuk nem eléggé átlátható. Perintfalvi érvelésének legerősebb premisszája egyben a gyengesége is: ahol közpénz van, ott legyen elszámoltathatóság. Ezzel nehéz vitatkozni. Csakhogy a törvény már most lehetővé teszi az államháztartási támogatások és az ingyenes vagyonjuttatások vizsgálatát, függetlenül attól, hogy a kedvezményezett egyház, cég vagy más szervezet. 

Ha tehát van konkrét visszaélés, nevezze meg az ügyet, a pénzt és a jogsértésgyanút. Az „egyházaknál is körbe kellene nézni” ennél jóval tágabb politikai mondat.

 

 

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