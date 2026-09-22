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A Tisza Párt felfüggesztette Kocsis Máté, Pócs János és Panyi Miklós mentelmi jogát

A politikusok mentelmi jogának felfüggesztését a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte rágalmazás vétsége miatt indult magánvádas eljárásokban, amik a Szőlő utcai gyermekbántalmazási ügyekhez kapcsolódnak. A témában sajtótájékoztatót tartott Panyi Miklós és Pócs János.

  • Hírek
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  • Forrás: HírTV
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A politikusok több alkalommal is arról beszéltek, hogy az úgynevezett „Zsolti-bácsizás” a Tisza Párt politikai alkotása. Az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága korábban azt javasolta, hogy az Országgyűlés ne függessze fel a három fideszes képviselő mentelmi jogát.

Pócs János felhívta a figyelmet, hogy a Tisza „Zsolti-bácsizása” összeomlott, és folytatódik a filmszínház. A politikus világossá tette, hogy utolsó leheletéig küzd Magyar Péter önkénye ellen. Panyi Miklós elmondta, hogy hamis pedofil vád megtételének nincs helye a magyar közéletben, és Magyar Mártonnak el kell számolnia a pedofil váddal. A képviselő rámutatott, hogy a mentelmi jog megvonásával a Tisza a korábbi konszenzust rúgta fel.

 

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