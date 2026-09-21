Újabb tartományban nyert az AfD, Mertz pártja leszerepelt

Az AFD nyerte Mecklenburg-Elő-Pomerániaban a választást. Friedrich Merz kancellár pártja, a CDU a parlamenti küszöb alá zuhanva története során először kiesett a helyi törvényhozásból. A CDU-n belül egyre nagyobb az elégedetlenség, Merz ennek ellenére határozottan elutasította a lemondást, és a megkezdett reformprogram folytatását jelentette be. Mindeközben Berlinben a Baloldal nyerte meg a választást a szavazatok 25,8 százalékával.