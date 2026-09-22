Közel 600 munkahely szűnik meg az Electrolux jászberényi gyárának bezárásával

A gyárbezárás vállalati döntés, a következmények kezelése már kormányzati feladat. Az Electrolux globális versenyképességi okokra hivatkozva vonul ki Jászberényből, és saját elhelyezkedési, képzési és szociális programot indított a közel 600 dolgozónak. A cég a kormányhivatallal és a minisztériummal is együttműködik. Ettől azonban a politikai kérdés megmarad: több nagyüzemi leépítés után milyen országos munkahelyvédelmi és befektetésösztönző válasszal készül a kormány, és ki viseli ezért név szerint a felelősséget?