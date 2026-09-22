Terror Háza: a közfelháborodás után az intézet ismét látogatható

Egész délelőtt tömött sorokban várták a bejutást az érdeklődök a Terror Házába. A múzeum előtt Déri Stefi foglalta össze a részleteket, hogy mit lehet tapasztalni a helyszínen.
A miniszterelnök a számlázási rendszer átállításával, míg Tarr Zoltán miniszter a tárlat átvilágításával indokolta a Terror Háza Múzeum ideiglenes bezárását.
Egész délelőtt tömött sorokban várták a bejutást az érdeklődök a Terror Házába. A múzeum előtt Déri Stefi foglalta össze a részleteket, hogy mit lehet tapasztalni a helyszínen.