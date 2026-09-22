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Terror Háza: a közfelháborodás után az intézet ismét látogatható

A miniszterelnök a számlázási rendszer átállításával, míg Tarr Zoltán miniszter a tárlat átvilágításával indokolta a Terror Háza Múzeum ideiglenes bezárását.

  • Híradó
  • 1 órája
  • Frissítve: 52 perce
  • Forrás: HírTV
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Egész délelőtt tömött sorokban várták a bejutást az érdeklődök a Terror Házába. A múzeum előtt Déri Stefi foglalta össze a részleteket, hogy mit lehet tapasztalni a helyszínen.

 

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