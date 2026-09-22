Szakértők: Veszélyes és érzékeny a magyar–ukrán kapcsolat, nem segít az üzengetés

Éjszakai tombolás - így reagált Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője arra, hogy Magyar Péter az X-en nekiment az ukrán külügyminiszternek a Kárpáti Nyolcak együttműködés miatt.

A magyar kormányfő egy olyan focicsapathoz hasonlította a formátumot, amelyben Magyarország nem kérte, hogy játszhasson. "Édes jó Istenem, ki vezeti ezt a szegény kis országot" - ezt már Takács Péter, fideszes országgyűlési képviselő írta a Magyar Péter által vívott komment-csatáról.

"Ilyen nincs!" – ezt már Németh Balázs fideszes képviselő írta. Úgy véli a miniszterelnök nagyjából abban a stílusban írogatott az ukrán külügyminiszternek, mint amilyen stílusban el szokta küldeni a Telex vagy a 444 propagandistáit a Facebookon.

Csökkenti a megegyezés lehetőségét, ha az országok vezetői a közösségi médiában üzengetnek egymásnak - nyilatkozta Híradónknak a biztonságpolitikai szakértő. Siklósi Péter egyúttal rámutatott: nem jó jel, hogy miközben Magyar Péter kormánya úgy került hatalomra, hogy megjavítja az ukrán kapcsolatokat, a folyamat inkább az ellenkező irányba halad.

A magyar-ukrán kapcsolatok nagyon veszélyesek és érzékenyek - reagált egy diplomáciai szakértő az éles hangú üzenetváltásra.

Kiss Rajmund nyomatékosította: az ukrán fél mindig mindent megígér a kárpátaljai magyarok jogainak visszaállítását illetően, miközben Magyarország több nemzetközi ügyben is támogatja Kijevet.