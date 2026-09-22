Marine Le Pen népszavazást szeretne tartani a bevándorlásról

Lázadás a bevándorlás ellen Nyugat-Európában?

Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés (RN) 2027-es elnökválasztási jelöltje továbbra is kampánya egyik központi témájaként kezeli a bevándorlást. Javaslatai a legális és illegális bevándorlás drasztikus csökkentését célozzák Franciaországban. A bevándorlásról történő népszavazás lehetővé tenné, hogy a franciák közvetlenül nyilvánítsanak véleményt az ország bevándorláspolitikájáról. Marine Le Pen javaslatai között a külföldiek szociális juttatásokhoz való hozzáférésének korlátozását is szorgalmazza.