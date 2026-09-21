Ha a miniszterelnök utólag értesül fontos ügyekről, akkor pontosan ki tartja kézben a kormányzást?

FOGALMA SINCS RÓLA: A Naftogaz és a Mol memorandumot írt alá magyarországi, ukrán célokat is szolgáló üzemanyag-tárolókról. Magyar Péter a Parlamentben azt mondta, a Mol ehhez nem kérte a kormány beleegyezését, és közölte Hernádi Zsolttal: Tisza-kormány alatt a beruházás nem valósulhat meg. A Mol szerint egyelőre szándéknyilatkozatról és hosszú előkészítésű projektről van szó.

LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Baka András Szathmáry Zoltánt jelölte a posztra. Magyar Péter még aznap azt mondta, várhatóan nem támogatja a Tisza-frakció, miközben Bujdosó Andrea frakcióvezető szerint a képviselők még nem tárgyalták részletesen a jelölést, és csak később döntenek róla.

SZIMPÁTIATÜNTETÉS: Schmidt Mária leváltása és a Terror Háza felülvizsgálata miatt demonstráltak vasárnap az Andrássy úton. A múzeum újranyitása ellenére a felszólalók szerint a vita már nem a nyitvatartásról, hanem az intézmény történeti szemléletének jövőjéről szól.

A közös kérdés: ha egy kormány fontos gazdasági tervekről utólag értesül, egy államfői jelölés pedig órák alatt belső politikai vitává válik, egyszerű kezdeti súrlódásokat látunk, vagy az intézmények közötti együttműködés komolyabb problémáját?