Ha egy klub elégedett az elnökével, miért a kormánynak kell eldöntenie, maradhat-e?

A kormány érve szerint a politikát ki kell választani a nagy sportszervezetek vezetéséből. A jogszabály valóban általános kategóriákra vonatkozna, nem kizárólag fideszes politikusokra. Magyar Péter ugyanakkor a bejelentéskor Kubatov Gábort, Deutsch Tamást és Szijjártó Pétert állította példaként a nyilvánosság elé.

Ezért a kényes kérdés nem az, lehet-e összeférhetetlenségi szabályt alkotni. Hanem az, miért kell egy általános elvet név szerint politikai ellenfeleken demonstrálni, és mi indokolja a négyéves automatikus kizárást akkor is, ha egy klub tagsága továbbra is az adott vezetőt választaná.