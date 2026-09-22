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Ha egy klub elégedett az elnökével, miért a kormánynak kell eldöntenie, maradhat-e?

A kormány depolitizálásról beszél, Magyar Péter mégis konkrét fideszes sportvezetőkkel indokolta az új szabályt. Ha az elv általános, miért személyekkel kezdődött a politikai magyarázata?

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A kormány érve szerint a politikát ki kell választani a nagy sportszervezetek vezetéséből. A jogszabály valóban általános kategóriákra vonatkozna, nem kizárólag fideszes politikusokra. Magyar Péter ugyanakkor a bejelentéskor Kubatov Gábort, Deutsch Tamást és Szijjártó Pétert állította példaként a nyilvánosság elé.

 Ezért a kényes kérdés nem az, lehet-e összeférhetetlenségi szabályt alkotni. Hanem az, miért kell egy általános elvet név szerint politikai ellenfeleken demonstrálni, és mi indokolja a négyéves automatikus kizárást akkor is, ha egy klub tagsága továbbra is az adott vezetőt választaná.

 

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