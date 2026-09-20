A Terror Háza jövőjéért demonstráltak az Andrássy úton

Magyar zászlókkal gyűltek össze demonstrálók vasárnap a Terror Háza előtt, miután Tarr Zoltán megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízását és szakmai, működési, valamint tartalmi felülvizsgálatot rendelt el. Bencsik András, Bayer Zsolt, Huth Gergely, Menczer Tamás és más felszólalók politikai beavatkozástól tartva a múzeum jelenlegi szellemiségének megőrzése mellett érveltek.

Schmidt Mária azt mondta: ha a kormánynak más történeti koncepciója van, hozzon létre másik intézményt, a Terror Házát pedig hagyja meg jelenlegi formájában. A kormány ezzel szemben szakmai felülvizsgálatról beszél, amely az újranyitás után is folytatódik.