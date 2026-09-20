Az autósok többsége semmit sem kap, a jogosultaknak pedig hét liter dízel jut havonta

A 709 forintos dízelár mellett a havi 5000 forintos támogatás mindössze 7,05 liter üzemanyagot jelent. Négy hónap alatt összesen 20 ezer forint jár, ami ezen az árszinten nagyjából 28 literre, vagyis egy átlagos tank körülbelül felére elegendő. A program a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosaira terjed ki, a kormány szerint csaknem egymillió járműre.

A KSH 2025 végén több mint 4,37 millió személyautót tartott nyilván, így nagyságrendileg az autósok háromnegyede valóban kimarad a konstrukcióból; Palóc André ezt 78 százalékra teszi.