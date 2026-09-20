Ha Budapest valóban a csőd szélén áll, mire jut még pénz a béreken kívül?

A főváros 118 milliárd forint iparűzésiadó-előleget kapott szeptemberben, ebből visszafizette 67 milliárdos folyószámlahitelét. Kiss Ambrus szerint szeptember végére mintegy 3,5 milliárd forint maradhat a számlán, az október eleji béreket még ki tudják fizetni, október 15-én azonban 86 milliárd forint szolidaritási hozzájárulás válik esedékessé. Magyar Péter szerint Budapest túl gyakran beszél csődveszélyről, miközben a kormány vitatja egyes fővárosi kiadások indokoltságát. Vitézy Dávid ugyanakkor maga is úgy fogalmazott: Budapest nehéz likviditási helyzete nem vitás, a hiány pontos mértékéről azonban eltérnek a számítások.

A történet valódi kérdése így nem az, hogy Budapest kimondhatja-e a „csőd” szót, hanem az, miből fizeti ki néhány hét múlva a 86 milliárdos kötelezettséget, ha addig nem születik megállapodás a kormánnyal.